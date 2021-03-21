МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. На прошлой неделе главным событием, способным оказать влияние на курс российской национальной валюты, стало повышение ключевой ставки Банком России. И вновь продолжается бой: рубль переходит в наступление

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, это не единственный фактор, ан который стоит обратить внимание инвесторам.

"Коррекция нефтяных цен и укрепление доллара, а также сохранение геополитических рисков спровоцировали снижение рубля", — пояснил собеседник издания.

По его мнению, решение ЦБ поднять ключевую ставку на 25 базисных пунктов стало ожидаемым. Для участников рынка этот фактор можно считать нейтральным, так как такой сценарий событий уже был заложен в ценах.

При этом ожидания роста рублевых ставок давят на котировки государственных бумаг, а также усиливают интерес к спекуляциям carry-trade с российским рублем безотносительно страновых рисков.

Однако на фоне видимого снижения цен на нефть ан уходящей неделе, как и новая волна заражений COVID-19 в странах Европы, так и в мире, надежды на ближайшее восстановление спроса ослабли.

Тимошенко прогнозирует, что на торговой неделе с 22 по 26 марта диапазон валют составит

для доллара — 72-75 рублей,