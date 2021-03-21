МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Предпосылки для обвала рубля во второй половине 2021 года отсутствуют, пишет iReactor со ссылкой на главу центра экономических исследований Института нового общества Василия Колташова.

Об этом экономист заявил, комментируя слухи об ослаблении рубля во втором полугодии. Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев в беседе с "Российской газетой" предсказывал обвал рубля. Он говорил о том, что российская валюта начнет сдавать позиции уже во второй половине 2021 года из-за увеличения выплат по внешнему долгу и дивидендов из-за рубежа.

Колташов опроверг прогноз коллеги: по его мнению, сейчас нет предпосылок для ослабления рубля во второй половине текущего года.

"До второй половины 2021 года еще очень далеко, поэтому пока мы можем говорить о некоторых факторах, которые влияют на рубль", — рассказал он.

Во-первых, это повышение мировых цен на нефть, зерно, связанное с инфляцией долларовых активов.

"Эта тенденция надолго, и я бы не спешил с предположением, что цены на нефть и зерно рухнут во второй половине года и тем самым обвалят рубль. Так было в марте 2020 года, когда произошла девальвация рубля из-за падения мировых цен на нефть. Но сейчас подобное едва ли случится, потому что на рост цен влияет американская эмиссия", — рассказал он.

Эксперт допустил, что бесконечные заимствования и эмиссии могут негативно отразиться на курсе доллара, однако у рубля — своя история. По его мнению, рост и падение рубля во многом будут зависеть от политики Минфина и государственной политики в целом.

"Если в ходе государственной стратегии [будет] обеспеченно хоть небольшое укрепление рубля, то мы его получим", — отметил он.

В принципе, считает он, конъюнктура работает на укрепление рубля. Вопрос стоит в пределах укрепления рубля и закулисной игре: есть внутренние "интересанты", которые хотели бы обвалить рубль.

"Это финансовые спекулянты, которые играли против рубля в 2020 году и зарабатывали на этом огромное состояние. Если им не позволят играть против рубля, то укрепление будет происходить", — подытожил он.