МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рухнувший курс турецкой лиры не несёт угрозы рублю или другим валютам, считают аналитики Черноморского банка развития и торговли (ЧБТР). Эксперты дали прогноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

"Мы считаем, что нет никаких региональных или глобальных событий, которые могли бы быть спровоцированы падением турецкой лиры", — заявил РИА Новости аналитик ЧБТР Алим Хасанов, отвечая на вопрос, не потянет ли упавшая лира за собой рубль и другие валюты развивающихся стран.

Центральный банк Турции на прошлой неделе неожиданно сильно ужесточил монетарную политику: ключевая ставка была повышена до 19% с 17%, хотя рынки ожидали более скромного увеличения. После этого президент Турции Тайип Эрдоган принял решение заменить главу Центробанка страны. На этом фоне курс лиры по отношению к доллару упал на 17%.

"Это была реакция рынка на определенные решения внутри Турции, возможно, отчасти чрезмерная реакция, поскольку некоторые потери турецкой лиры были позже восстановлены", — пояснил Хасанов.

Он отметил, что недавно назначенный глава Центрального банка и министр финансов Турции уже сделал решительное заявление, заявив, что никаких изменений в политике не произойдет.

ЧБТР — международная финансовая организация, учрежденная правительствами Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, России, Румынии, Турции и Украины. Штаб-квартира находится в Салониках (Греция).