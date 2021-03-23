МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль утром немного снижается к доллару и евро на фоне падения рынка нефти, следует из данных Московской биржи. Рубль оглядывается на турецкую лиру и отыгрывает санкционные угрозы

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 9 копеек — до 75,03 рубля, курс евро тоже на 9 копеек, до 89,51 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,8% — до 64,1 доллара за баррель.