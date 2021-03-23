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2021
https://1prime.ru/Forex/20210323/833297547.html
Рубль дешевеет на фоне снижения стоимости нефти
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Рубль утром немного снижается к доллару и евро на фоне падения рынка нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 9 копеек —... ПРАЙМ, 23.03.2021
новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Рубль утром немного снижается к доллару и евро на фоне падения рынка нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск повышался на 9 копеек — до 75,03 рубля, курс евро тоже на 9 копеек, до 89,51 рубля.
Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,8% — до 64,1 доллара за баррель.