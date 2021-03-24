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Эксперт рассказал, какие факторы играют против рубля
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Падение турецкой лиры может привести к общей рецессии на развивающихся рынках (в том числе на российском), что станет поводом для снижения рубля, пояснил "Инвест-Форсайту"... ПРАЙМ, 24.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Падение турецкой лиры может привести к общей рецессии на развивающихся рынках (в том числе на российском), что станет поводом для снижения рубля, пояснил "Инвест-Форсайту" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Также для рубля имеют значение перспективы санкций со стороны США и ЕС — если они будут объявлены, это приведет к оттоку иностранного капитала из отечественных активов, что ослабит позиции нашей национальной валюты, подчеркивает эксперт.
Развитие третьей волны пандемии, новые локдауны в Европе, сокращение спроса на энергоносители не только приведут к снижению нефтяных цен, но и в целом ввергнут в пессимизм мировые рынки. На таком фоне инвесторы сократят инвестиции в развивающиеся страны, что скажется и на рубле.
"Таким образом, можно прогнозировать, что в среднесрочной перспективе много фундаментальных факторов складываются против рубля, который продолжит дешеветь до 80 в паре с долларом и до 92-93 в паре с евро. Возможны временные отскоки за счет роста нефтяных котировок, но кардинально это картину не изменит", — уверен Артем Деев.