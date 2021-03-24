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2021
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Рубль в начале дня символически растет к доллару и евро
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Рубль в начале торгов среды символически подрастает к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск среды снижался на 8 копеек —... ПРАЙМ, 24.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды символически подрастает к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск среды снижался на 8 копеек — до 76,31 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 90,43 рубля,
Майский фьючерс на нефть марки Brent утром незначительно меняется, снижаясь на 0,03%, до 60,77 доллара за баррель, после обвала днем ранее более чем на 6%.