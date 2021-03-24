МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды символически подрастает к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Рубль падает, ОФЗ в глубоком пике

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск среды снижался на 8 копеек — до 76,31 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 90,43 рубля,

Майский фьючерс на нефть марки Brent утром незначительно меняется, снижаясь на 0,03%, до 60,77 доллара за баррель, после обвала днем ранее более чем на 6%.