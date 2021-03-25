МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов слабо растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. После мощного восстановления рубль возобновил снижение

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск четверга снижался на 16 копеек — до 76,42 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 90,32 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,37% — до 63,53 доллара за баррель.