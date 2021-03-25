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2021
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Рубль в начале дня немного растет к доллару и евро
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Рубль в начале торгов слабо растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск четверга снижался на 16 копеек — до 76,42... ПРАЙМ, 25.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов слабо растет к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск четверга снижался на 16 копеек — до 76,42 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 90,32 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,37% — до 63,53 доллара за баррель.