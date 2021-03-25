МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг утром немного растет, — инвесторы ожидают макроэкономических данных из Германии, свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале дня немного растет к доллару и евро

По состоянию на 8.19 мск курс евро к доллару рос до 1,1825 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1812 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 108,94 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 92,55 пункта.

В ближайшее время инвесторы ожидают публикации данных исследовательской компании Gfk об индексе доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики полагают, что в апреле индикатор укрепится до минус 11,9 пункта с уровня марта в минус 12,9 пункта.

Рыночный стратег Дон Каррен (Don Curren) сказал газете Wall Street Journal, что укреплению доллара на текущей неделе способствует отказ инвесторов от риска. Ухудшение ситуации с коронавирусом и постепенное ужесточение ограничительных мер, а также беспокойство за перспективы мировой экономики повышают привлекательность надежных активов. Банк России заявил о резком спаде спроса на наличную валюту

На динамику доллара также могут повлиять ряд данных по США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Ожидается, что ВВП страны, согласно третьей окончательной оценке, в четвертом квартале вырос на 4,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

Кроме того, министерство труда США сообщит данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 20 марта. Эксперты прогнозируют, что показатель сократился на 40 тысяч по сравнению с предыдущей неделей, до 730 тысяч заявок.