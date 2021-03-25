МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Рубль продолжает умеренно расти к доллару и евро, несмотря на снижение нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи. Евро дорожает к доллару в ожидании статистики по Германии

Курс доллара расчетами "завтра" на 09.43 мск четверга снижался на 22 копейки — до 76,36 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 90,23 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent теряет 1,72% — до 63,3 доллара за баррель.

"Сегодня в рамках утренней сессии, несмотря на снижение цен на нефть и разнонаправленную динамику валют развивающихся стран, рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего пара доллар/рубль отступила ниже 76,4 рубля. В рамках четверга ожидаем дальнейших попыток рубля отыграть потери начала недели", — говорит Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Эксперт спрогнозировал курс рубля в разных санкционных сценариях

"Однако прохождение пика налоговых выплат снизит поддержку национальной валюты со стороны экспортеров. В результате, доллар продолжит коррекционное снижение, однако сможет удержать позиции в рамках нашего текущего целевого диапазона 75-77,5 рубля", — добавляет он.

Сейчас пара доллар-рубль локально перекуплена, выпустить пар просто необходимо, считает Алексей Антонов из "Алор Брокер". Сделать это можно либо коррекцией, например, в район 75 рублей, либо более длительным "болтанием" в нынешних ценах, и судя по всему, пока прорисовывается второй вариант, полагает он. В то же время аналитик указывает, что пара доллар-рубль пытается закрепиться выше отметки 76 рублей, тем самым открыв себе дорогу на следующую цель — 78 рублей.