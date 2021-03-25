МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Несмотря на то, что девальвация рубля, которая не является чем-то из ряда вон выходящим для нашей страны, уже приучила россиян формировать свои запасы в валюте при любой сложной ситуации, в ближайшие полгода нужно внимательно следить за новостями, чтобы суметь вовремя выйти из стремительно дешевеющих активов. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение известного экономиста Михаила Делягина, прозвучавшее на YouTube-канале "Аврора". Финансист предупредил, кому не стоит покупать доллары

По словам эксперта, и для доллара, и для евро сейчас есть свои отдельные угрозы, которые могут существенно понизить их стоимость. Что же касается "вечнозелёных", то самую главную опасность для их курса представляет план новой американской администрации по впрыскиванию в экономику дополнительных 1,9 триллиона долларов.

Делягин подчеркнул, что в нынешних условиях стагфляции, когда наводнение экономики новой ликвидностью уже не ведёт к экономическому росту, в США складывается весьма опасная ситуация. Если обстановка ухудшится, то курс доллара точно упадёт, а это значит, что нужно успеть распродать этот актив до того, как он обесценится.

Что касается евро, то, как рассказал экономист, самый главный фактор его падения — это выборы в сентябре в немецкий парламент. Там во властную коалицию могут пройти зелёные. Они сразу же очень сильно ужесточат требования к работе промышленных предприятий и локомотиву всей европейской экономики — Германии, придётся ужасть свои мощности. Рынки разочаровались в долларе: какая валюта защитит от кризиса

Это непременно отразится на стоимости евро. Так что лучше всего продать эту валюту до сентября текущего года. Тогда можно будет избежать рисков, связанных с результатами голосования и последующей борьбой за экологию. В противном же случае может оказаться так, что все запасы в евро очень сильно упадут и принесут своим держателям убытки.