МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга вырос на 2,06 копейки, составив 76,1741 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 76,1535 рубля за доллар.