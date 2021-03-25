МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 7,47 копейки — до 89,9768 рубля, курс доллара вырос на 2,06 копейки — до 76,1741 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 2,2 копейки, составив 82,3853 рубля.