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2021
https://1prime.ru/Forex/20210325/833317510.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 89,98 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 7,47 копейки — до 89,9768 рубля, курс доллара вырос на 2,06 копейки — до 76,1741 рубля, следует из... ПРАЙМ, 25.03.2021
евро, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 7,47 копейки — до 89,9768 рубля, курс доллара вырос на 2,06 копейки — до 76,1741 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 2,2 копейки, составив 82,3853 рубля.