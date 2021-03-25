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Кремль высказался о "лихорадке" курса рубля
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не согласился с тем, что курс рубля "лихорадит": волатильность может быть чуть выше обычного. Пескову... ПРАЙМ, 25.03.2021
рубль, кремль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами не согласился с тем, что курс рубля "лихорадит": волатильность может быть чуть выше обычного.
Пескову журналисты задали вопрос, есть ли у Кремля информация, когда именно могут быть введены новые санкции со стороны США, и каков будет их размах, поскольку рубль сейчас "лихорадит".
"У Кремля такой информации нет (когда могут быть введены новые санкции). Я не соглашусь с вами со словом "лихорадить", ничего у нас не лихорадит. Волатильность может быть, да, волатильность с амплитудой чуть выше обычного может быть, но ничего не лихорадит", — сказал Песков.