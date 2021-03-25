МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россиянам со сбережениями в рублях не стоит торопиться панически скупать доллары и евро из-за ослабления национальной валюты. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил экономист Никита Кричевский. Рубль ощутимо падает на фоне обвала нефти почти до 60 долларов

Эксперт считает, что держатели валютных вкладов и сбережений должны сохранять спокойствие в нынешней ситуации на валютном рынке. Он добавил, что то же самое относится и к тем россиянам, которые хранят деньги в национальной валюте. Кричевский считает, что "на импульсивных и эмоциональных действиях можно потерять деньги, так как колебания курса вряд ли позволят серьезно заработать в обозримой перспективе".

"Если вы ушли в доллар или евро, ничего не делайте, сидите спокойно и ничего не предпринимайте. Если вы остаетесь в рублях, хотите — меняйте, хотите — не меняйте. Дело ваше. Но ни в коем случае не паникуйте. Не слушайте всяких "экспертов", которые говорят, что сейчас самое время переложиться из доллара в рубли и зафиксировать прибыль", — посоветовал экономист.

Кричевский отметил, что динамика курса рубля будет и дальше соответствовать наметившемуся вектору на снижение. Во-первых, против российской валюты играет ожидание новых американских санкций, которые могут быть введены в любой момент.

Во-вторых, по мнению экономиста, выход инвесторов из валют и активов развивающихся стран после обвала турецкой лиры тоже сыграл немаловажную роль в формировании текущей ситуации. При этом он отметил, что Турция гораздо менее устойчива к кризисам, чем РФ, так как не имеет собственных ресурсов и на протяжении нескольких лет сталкивается с очень высокой инфляцией.

В-третьих, большую роль сыграло и падение цен на нефть. Хотя, как говорит Кричевский, это весьма относительно для России. "В абсолютном выражении экспорт нефти снижается третий месяц подряд. По итогам марта мы, может быть, выйдем в плюс, но первые два месяца были очень тяжелыми. Мы экспортируем меньше, и это в первую очередь связано с ограничениями в рамках ОПЕК+. За январь-февраль мы видели снижение экспорта нефти в абсолютных величинах, и рост стоимости за баррель этого не покрывает", — сказал экономист.

В целом аналитики считают, что в пользу рубля играют относительно высокая стоимость нефти, увеличение ключевой ставки Центробанка и оптимизм относительно восстановления российской экономики после кризиса, вызванного пандемией. На фоне третьей волны коронавируса в Европе Россия достойно справляется с ситуацией, о чем свидетельствует актуальная статистика по заболевшим и восстановлению деловой активности.