БРЮССЕЛЬ, 26 мар — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо продолжать работу по введению в оборот цифрового евро, говорится в заявлении саммита лидеров стран ЕС по евро.
"Следует продолжить изучение возможности введения цифрового евро", — отмечается в документе.
В начале февраля сообщалось, что Еврокомиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) изучают технические и юридические вопросы создания цифрового евро.
ЕЦБ заявлял, что рассматривает возможность выпуска такой валюты, чтобы подготовиться к цифровому веку. ЕК отмечала, что цифровой евро может поддержать цифровизацию всей экономики Евросоюза, которую сама Еврокомиссия считает одним из важнейших элементов развития ЕС.
В целом же в ряде стран мира говорили о возможности создания цифровой валюты. Первым государством, запустившим национальную криптовалюту, стала Венесуэла — в 2018 году она выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту El Petro.
Лидеры стран ЕС на саммите в четверг также отметили необходимость расширять международную роль евро в целом, свидетельствует их заявление.
Об этом ранее неоднократно говорила и Еврокомиссия. Согласно материалам ЕК, это должно делаться путем расширения использования единой европейской валюты в международных расчетах, а также за счет укрепления ее статуса в качестве международной эталонной валюты в энергетическом и сырьевом секторах, включая торговлю зарождающимися энергоносителями, такими как водород.
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