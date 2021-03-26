БРЮССЕЛЬ, 26 мар — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо продолжать работу по введению в оборот цифрового евро, говорится в заявлении саммита лидеров стран ЕС по евро. Минфин назвал цифровой рубль новым вызовом для финансовой системы

"Следует продолжить изучение возможности введения цифрового евро", — отмечается в документе.

В начале февраля сообщалось, что Еврокомиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) изучают технические и юридические вопросы создания цифрового евро.

ЕЦБ заявлял, что рассматривает возможность выпуска такой валюты, чтобы подготовиться к цифровому веку. ЕК отмечала, что цифровой евро может поддержать цифровизацию всей экономики Евросоюза, которую сама Еврокомиссия считает одним из важнейших элементов развития ЕС.

В целом же в ряде стран мира говорили о возможности создания цифровой валюты. Первым государством, запустившим национальную криптовалюту, стала Венесуэла — в 2018 году она выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту El Petro.

Лидеры стран ЕС на саммите в четверг также отметили необходимость расширять международную роль евро в целом, свидетельствует их заявление.

Об этом ранее неоднократно говорила и Еврокомиссия. Согласно материалам ЕК, это должно делаться путем расширения использования единой европейской валюты в международных расчетах, а также за счет укрепления ее статуса в качестве международной эталонной валюты в энергетическом и сырьевом секторах, включая торговлю зарождающимися энергоносителями, такими как водород.