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2021
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Рубль утром продолжает укрепляться вслед за нефтью
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Рубль в пятницу утром продолжает восстанавливаться к доллару и евро на фоне повышения рынка нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск... ПРАЙМ, 26.03.2021
новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром продолжает восстанавливаться к доллару и евро на фоне повышения рынка нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижался на 27 копеек – до 75,94 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 89,48 рубля.
Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,8% — до 62,45 доллара за баррель.