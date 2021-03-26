МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром продолжает восстанавливаться к доллару и евро на фоне повышения рынка нефти, следует из данных Московской биржи. Рубль пытается вернуть себе инициативу

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.09 мск снижался на 27 копеек – до 75,94 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 89,48 рубля.

Нефть марки Brent с утра дорожает на 0,8% — до 62,45 доллара за баррель.