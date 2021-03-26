МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к иене в пятницу утром растет, поддерживаемый сильными данными по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума за год

По состоянию на 8.38 мск курс евро к доллару рос до 1,178 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1764 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 109,23 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,27%, до 92,78 пункта.

Индекс доллара продолжает расти четвертую торговую сессию подряд, за это время американская валюта подорожала почти на 1% на опасениях за мировую экономику и связанном с ними снижением спроса на рисковые активы.

Инвесторы продолжают отыгрывать данные статистики по США, опубликованные в четверг. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошедшую неделю упало на 97 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 684 тысяч. Показатель опустился ниже отметки в 700 тысяч заявок впервые с середины марта 2020 года.

В то же время курс евро по отношению к доллару коррекционно растет после трех дней снижения. На текущей неделе показатель достиг минимальных значений с ноября 2020 года. Давление на валюту оказывает вновь ухудшающаяся ситуация с коронавирусом в Европе.