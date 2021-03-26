МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Рубль утром в пятницу продолжает уверенно восстанавливаться к доллару и евро на фоне повышения рынка нефти, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на улучшении внешнего фона

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 мск снижался на 29 копеек — до 75,92 рубля, курс евро — на 25 копеек, до 89,46 рубля. В первые три дня завершающейся рабочей недели доллар подскакивал на 2,86 рубля, до 76,98 рубля – максимума с ноября прошлого года.

Стоимость нефти марки Brent с утра прибавляет 1,6% — до 62,94 долларов за баррель.

Сегодня утром рубль смог вырасти относительно основных мировых валют на фоне попыток восстановления цен на нефть и укрепления валют развивающихся экономик, в результате чего доллар отступился ниже 76 рублей, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Курс доллара к иене растет на данных по рынку труда США

"В ходе сегодняшней сессии российская национальная валюта может предпринять попытку продолжения восстановления от локальных минимумов, что поспособствует отступлению доллара к нижней границе диапазона 75-77,5 рубля", — оценил он.

Алексей Антонов из компании "Алор брокер" также отмечает, что рубль на утренних торгах вновь перешел в наступление, а доллар ушел под отметку 76 рублей.

"Отчасти рубль получает поддержку со стороны ОФЗ, в ценах которых также наметился отскок. Но это не есть слом нисходящего тренда. Основная угроза для всех активов сейчас исходит от доллара, который продолжает укрепляться на форексе. "Третья волна" коронавируса нанесла еще один удар по экономике еврозоны, обойдя стороной США. Вследствие этого, инвестиции в долларовые активы выглядят предпочтительнее", — говорит он.

Поэтому текущий рост рубля стоит рассматривать как закрытие спекулянтами длинных позиций по валютам (открытых в надежде на их рост), и риски новой девальвации российской валюты с уходом доллара в район следующего сопротивления 78 рублей никуда не делись, предупреждает Антонов.