МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 41,65 копейки, составив 75,7576 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 76,1741 рубля за доллар.