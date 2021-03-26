МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 71,92 копейки — до 89,2576 рубля, курс доллара — на 41,65 копейки, до 75,7576 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 55,3 копейки, составив 81,8326 рубля.