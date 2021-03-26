2021-03-26T13:15:20+03:00
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2021
https://1prime.ru/Forex/20210326/833328251.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 89,26 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 71,92 копейки — до 89,2576 рубля, курс доллара — на 41,65 копейки, до 75,7576 рубля,... ПРАЙМ, 26.03.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 71,92 копейки — до 89,2576 рубля, курс доллара — на 41,65 копейки, до 75,7576 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась на 55,3 копейки, составив 81,8326 рубля.