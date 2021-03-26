МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Россияне в феврале на фоне низких ставок по валютным вкладам продолжили перекладывать валюту с них на карты, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. Финансист назвал лайфхаки для защиты средств на банковской карте

Так, по итогам февраля валютные вклады в целом по всей банковской системе "похудели" почти на 628,7 миллиона долларов, в то время как валютные счета россияне пополнили примерно на аналогичную сумму – 606,5 миллиона долларов. Для сравнения: в январе отток с валютных вкладов составил 833,5 миллиона долларов, а приток на счета — 478,85 миллиона долларов.

В феврале среди крупнейших банков в лидерах по оттоку средств с валютных вкладов оказались ВТБ (снижение на 269,2 миллиона долларов), Сбербанк (на 230,6 миллиона долларов) и Альфа-банк (на 50,1 миллиона долларов).

Россияне также снимали средства с валютных вкладов в банке "Открытие" (25,25 миллиона долларов), Росбанке (23,6 миллиона долларов), Райффайзенбанке (17,9 миллиона долларов), Московском кредитном банке (6 миллионов долларов). Глава Visa в России предсказал конец эпохи пластиковых карт

Вместе с тем некоторые системно значимые банки зафиксировали приток средств на валютные вклады по итогам прошлого месяца — это "Юникредит" (21,6 миллиона долларов), Газпромбанк (8,8 миллиона долларов), Совкомбанк (5,5 миллиона долларов) и Россельхозбанк (940 тысяч долларов).

Тройка лидеров по притоку средств на валютные счета выглядит почти так же, как топ-3 по оттоку с валютных вкладов: клиенты Сбербанка пополнили свои счета на 366,5 миллиона долларов, Альфа-банка – на 81,1 миллиона долларов, а банка "Юникредит" — на 38,5 миллиона долларов.

Пополнились текущие счета в валюте и у Райффайзенбанка (37,7 миллиона долларов), "Открытия" (29,1 миллиона долларов), Россельхозбанка (27,3 миллиона долларов), МКБ (23,7 миллиона долларов), Газпромбанка (15,5 миллиона долларов), Совкомбанка (11,5 миллиона долларов).

Единственными двумя крупнейшими кредитными организациями, которые зафиксировали отток средств с таких счетов, стали Росбанк (35,3 миллиона долларов) и ВТБ (27,8 миллиона долларов).

В целом держать деньги на срочных валютных вкладах с точки зрения доходности особенного смысла нет — ставки близки к нулю, а текущие счета позволяют в любой момент гибко распоряжаться деньгами пояснил РИА Новости аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер.

"Сейчас в целом растет доходность американских гособлигаций. Это сигнал к возможному повышению ставки ФРС, что отразится в лучшую сторону на доходности валютных депозитов, хотя в любом случае она останется довольно низкой. Но можно предположить, что часть вкладчиков занимают выжидательную позицию, пользуясь текущими счетами. Далее средства могут быть направлены на разные цели – например, на инвестиции, включая те же валютные ПИФы или, например, на оплату отдыха", — предположил эксперт.