МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Курс доллара замедлил темпы снижения по отношению к евро и ускорил рост к иене после выхода статданных в США, указавших на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи растут после выхода макростатистики

По состоянию на 17.40 мск курс евро к доллару растёт до 1,1785 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1764 доллара, при этом ранее в пятницу он подходил в район 1,18 доллара. Курс доллара к иене увеличивается до 109,75 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,17 иены. Ранее в ходе торгов показатель составлял 109,5 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,27%, до 92,78 пункта.

В центре внимания трейдеров оказался ряд статданных из США. Так, по данным Мичиганского университета, индекс потребительских настроений отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по окончательной оценке, поднялся до 84,9 пункта с уровня февраля в 76,8 пункта. Аналитики ждали пересмотра лишь до 83,6 пункта с предварительной оценки в 83 пункта.

Кроме того, по данным министерства торговли США, доходы населения в США в феврале снизились на 7,1% по сравнению с январем, а потребительские расходы — на 1% в месячном выражении. Аналитики ожидали снижения доходов на 7,3%, а расходов — на 0,7%.

Также позитивом для курса доллара служит рост доходности американских гособлигаций второй день подряд. Так, показатель для десятилетних бумаг растет до 1,657% с 1,614% днем ранее. Рост отмечается после того, как четыре торговые сессии подряд происходило коррекционное снижение показателя с максимумов января прошлого года. "Распродажа казначейских облигаций США, вероятно, усилится в апреле, прежде чем появятся покупатели", — сказал газете Wall Street Journal директор по инвестициям Blue Bay Asset Management Марк Даудинг (Mark Dowding).