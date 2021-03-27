МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Дальнейшее снижение доли доллара в валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) в пользу китайского юаня будет наиболее подходящим решением в текущей экономической и геополитической ситуации, однако полного отказа от американской валюты ждать не стоит, заявил РИА Новости руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Финансист назвал активы, в которые можно вкладывать без риска прогореть

Правительство РФ в феврале в целях повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков включило в нормативную валютную структуру ФНБ японскую иену с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара и евро при этом были сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов осталась на уровне 10%. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин старается снизить долю доллара в ФНБ, однако новые валюты в ближайшее время добавлять не планируется, не исключив при этом вложений средств фонда в золото.

"Валютные активы суверенных фондов должны состоять из валют стран с наиболее низкой инфляцией в целях сохранения их стоимости в реальном выражении. В текущей конфигурации геополитических и экономических рисков наиболее подходящим решением может являться дальнейшее перераспределение части долларовых активов в пользу активов в юанях", — сказал Наметкин.

При этом он отметил, что полного замещения доллара в структуре ФНБ ожидать не стоит. "Несмотря на усиление турбулентности и рисков в США, долларовые активы по-прежнему остаются одними из самых ликвидных в мире", — продолжил эксперт. Экономист предостерег россиян от панической скупки валюты

По его словам, размещение средств фонда в валюты таких стран, как Канада и Австралия является нецелесообразным, поскольку они в высокой степени зависят от колебаний мировых цен на сырьевые ресурсы. "Более того, такое решение не приведет к минимизации потенциальных рисков при условии роста геополитической напряженности, так как эти страны, как правило, проводят схожую с США политику в отношении России", — указал Наметкин.

Он добавил, что часть средств ФНБ, номинированных в долларах и размещенных на счетах в ЦБ, могут быть использованы для вложений в золото и серебро. "Приобретение драгоценных металлов является актуальным особенно в периоды повышенной волатильности на мировых финансовых рынках, а также в условиях растущего риска ускорения инфляции в США на фоне масштабных стимулов", — считает эксперт.