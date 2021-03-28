МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. На следующей неделе — с 29 марта по 4 апреля — рубль будет пытаться возобновить укрепление к доллару под воздействием фундаментальных факторов, спрогнозировал в беседе с "Российской газетой" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Эксперт рассказал о влиянии падения курса рубля на жизнь россиян

"Мы ожидаем, что курс доллара составит 74,5-76,5 рубля", — заявил эксперт.

Он пояснил, что предыдущая попытка укрепления рубля окончилась 16 марта. Тогда под последовательным воздействием эскалации отношений между США и Россией, а также ожиданий санкций в отношении российского долга и начала ужесточения денежной кредитной политики Банком России, российская национальная валюта ослабла с уровня 72,5 рублей за доллар до 77 рублей (наблюдалось в моменте 24 марта).

При этом к концу этой недели курс отскочил до уровня 76 рублей за доллар. Но его дальнейшее укрепление будет сдерживать окончание налогового периода (29 марта — уплата налога на прибыль) и наблюдаемый рост доллара на мировой арене, пояснил он.

Так, с 16 марта американская валюта укрепилась с уровней 1,193 доллара за евро до 1,178 доллара. На это оказывало давление в том числе разные позиции, выбранные регуляторами в отношении произошедшего роста ставок на длинном конце кривой. Американская ФРС предпочла не вмешиваться в рынок. ЕЦБ выразил обеспокоенность и анонсировал увеличение своих интервенций на рынке европейского госдолга.