МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Курс рубля компенсировал часть падения к доллару и повышается к евро на фоне перехода рынка нефти к росту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.26 мск повышается на 6 копеек, до 75,72 рубля, курс евро снижается на 13 копеек, до 89,11 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее в понедельник курс доллара поднимался до 76,11 рубля, евро — до 89,61 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта к вечеру понедельника компенсировала большую часть дневного падения. Фактором динамики при этом оставались колебания цен на нефть. Вначале они снижались на новостях о снятии с мели контейнеровоза, который ранее перекрыл движение в Суэцком канале. Однако затем игроки рынка обратили внимание на предстоящие встречи в рамках ОПЕК+.

Очередное заседание министерского мониторингового комитета альянса запланировано на 31 марта, самих министров — на 1 апреля. На них должно быть принято решение об уровне добычи на май. При этом аналитики полагают, что ОПЕК+ не будет увеличивать добычу.

Стоимость барреля сорта Brent прибавляет сейчас около 0,7%, достигая 64,9 доллара.

Прохождение пика налоговых выплат марта убрало поддержку у курса рубля из-за ослабления спроса на рублевую ликвидность. "Развивающиеся" валюты при этом в основном теряют против доллара, также оказывая давление на курс пытающегося расти рубля.

В итоге доллар прибавляет к рублю 0,1%, евро снижается на 0,15%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,95 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Доллар в очередной раз попытался закрепиться выше 76 рублей, и для российской валюты позитивный фактор в том, что эта попытка оказалась неудачной, оценивает Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер". Первая половина начавшейся недели будет явно волатильной, и для рубля ключевая информация будет поступать со стороны рынка нефти в преддверии того, как ОПЕК+ в четверг, 1 апреля, обсудить производственную политику на май, считает он.

"Краткосрочные перспективы станут позитивными для рубля в случае возвращения курса ниже 75 рублей за доллар. Если же мы увидим попытки роста доллара ближе к 77 рублям или даже к 78 рублям, спекулятивные покупки рубля усилятся. Однако такое движение курса вверх не входит в наш базовый сценарий. В перспективе ближайших недель рассчитываем увидеть возвращение курса к 73 рублям", — добавил Шульгин.

Российская валюта не спешит отыгрывать потери предыдущей недели, в свою очередь отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс". На рубль давит неопределенность с международными санкциями, считает он.

"Во вторник ожидаются слабые колебания доллара в диапазоне 75,4-75,8 рубля. Евро во вторник в базовом сценарии продолжит дешеветь, стремясь опуститься ниже 89 рублей", — также оценил Емельянов.