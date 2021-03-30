МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник продолжает расти по отношению к евро и иене после выхода макростатистики в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару снижается до 1,1728 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1762 доллара, курс доллара к иене растёт до 110,31 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,33%, до 93,25 пункта.

Инвесторы обратили внимание на макроэкономические данные. Так, индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 109,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 90,4 пункта. Показатель достиг максимального за год значения.

Кроме того, продолжает толкать курс доллара вверх и рост доходности гособлигаций США. Показатель для десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) после временной стабилизации растет второй день подряд и составляет 1,749%. Выше отметки 1,7% показатель был в середине марта, а до этого — только в январе 2020 года.

В то же время аналитики Rabobank считают, что курс американской валюты может начать снижаться "в ближайшие месяцы", поскольку Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, несмотря на рост инфляции.

"Учитывая, что ФРС сохраняет осторожность, и что это оправдано публикующимися экономическими данными, существует возможность ослабления в ближайшие один-два квартала энтузиазма, который поддерживал доллар", — приводит газета Wall Street Journal слова главы отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).