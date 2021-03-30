МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Рубль снижается к доллару и меньше – к евро на фоне преобладания внешнего негатива.

Понижение некоторых "развивающихся валют" против доллара и рынка нефти оказывает давление на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.40 мск повышался на 34 копейки до 76,02 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 89,13 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро на форексе слабеет на 0,3% до 1,1729 доллара.

РУБЛЬ ПОД ВНЕШНИМ ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник торгуется преимущественно в минусе к основным резервным валютам под давлением внешнего негатива. Основным негативным фактором выступает снижение рынка нефти. Стоимость барреля сорта Brent теряет сейчас около 0,6%, до 64,5 доллара за баррель сорта Brent.

Трейдеры продолжают анализировать новости от ОПЕК+ по поводу сделки о добыче. В частности, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо на открытии заседания техкомитета экспертов альянса во вторник заявил, что нужно сохранять осторожный подход и быть внимательным к изменяющимся условиям на рынке нефти, неопределенность на нем все еще остается.

"Развивающиеся валюты" на форексе сегодня теряют позиции против доллара, евро также снижается, сигнализируя о слабом аппетите к риску. Это поддерживает давление на курс рубля. Инвесторы обращают внимание на макроэкономические данные. Так, индекс доверия потребителей в США в марте вырос до 109,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 90,4 пункта. Показатель достиг максимального за год значения.

Фондовые индексы США также падают, отыгрывая рост доходности американских гособлигаций. Показатель для десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) после временной стабилизации растет второй день подряд и составляет 1,749% годовых. Выше отметки 1,7% показатель был в середине марта, а до этого — только в январе 2020 года.

В итоге, доллар и евро повышаются к рублю на 0,1-0,45%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,85 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара колеблется вблизи отметки 76 рублей, давление на российскую валюту формирует ряд факторов – усиление доллара США к другим валютам, отрицательная динамика на рынке рублевого долга, а также ценовая неуверенность нефти, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Геополитический фактор также сохраняет сдерживающее влияние в отношении спроса на рублевые активы. По нашим оценкам, в среду доллар может формироваться в пределах 75,5-76,5 рубля", — добавил он.

Десятилетние обязательства США имеют доходность выше 1,75% годовых, что выше инфляции в стране, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Соответственно, у капитала нет мотивации искать высокодоходный риск, тем более что доходность на развивающихся рынках не покрывает вероятную волатильность национальных валют. Сильный доллар также давит на сырьевые активы, от которых зависит рубль. Поэтому все внешние факторы пока оказывают давление, а не поддержку рублю. Впрочем, пока курс доллара не смог подняться выше максимума предыдущей сессии 76,11, что говорит о некотором потенциале сопротивления его росту", — добавил он.