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2021
https://1prime.ru/Forex/20210331/833358045.html
Рубль в начале дня немного снижается к доллару и подрастает к евро
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Рубль утром мало меняется: символически снижается к доллару и перешел к слабому укреплению к евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 31.03.2021
новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Рубль утром мало меняется: символически снижается к доллару и перешел к слабому укреплению к евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.11 мск среды рос на 6 копеек — до 75,91 рубля, курс евро снижался на 7 копеек, до 88,84 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,47% — до 64,47 доллара за баррель.
На старте торгов рубль снижался к доллару на 7 копеек, к евро — на 9 копеек.