МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Рубль утром мало меняется: символически снижается к доллару и перешел к слабому укреплению к евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи. Рубль вечером слабеет на преобладании внешнего негатива

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.11 мск среды рос на 6 копеек — до 75,91 рубля, курс евро снижался на 7 копеек, до 88,84 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,47% — до 64,47 доллара за баррель.

На старте торгов рубль снижался к доллару на 7 копеек, к евро — на 9 копеек.