МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Швейцарские франки, китайские юани, британские фунты и японские иены демонстрируют к рублю лучшую динамику, чем привычные нам евро и доллар. По мнению экспертов, вложения в альтернативные доллару валюты особо привлекательны для долгосрочных инвестиций, сообщает News.ru. Доллар усиливает коррекционное снижение по отношению к евро

Ряд иностранных валют в 2020-м кризисном году укрепились к рублю сильнее доллара и евро. На первом месте по доходности оказалась датская крона, которая за год выросла к рублю на 30,4%. На втором — швейцарский франк, который прибавил 29,3%. Третью позицию по праву занял китайский юань — плюс 26% (с 8,8 до 11,1 рубля). Четвёртое место поделили между собой японская иена и фунт стерлингов, укрепившиеся к рублю на 22%. Пятая строчка — у норвежской кроны с результатом 20,5%.

И доллар, и евро являются международными резервными валютами, то есть теми, в которых свои резервы хранят государства. Выбирая ту или иную замену им, следует придерживаться того же принципа: валюта для хранения сбережений должна иметь статус резервной, подчеркивают эксперты.

Швейцарский франк является не только резервной валютой, но и вообще "тихой гаванью", не один десяток лет удерживаясь на вершине списка самых надёжных валют. Швейцарская банковская и финансовая система считается наиболее защищённой от кризисов, поэтому многие инвесторы предпочитают использовать франки для защиты. Стабильность валюты во многом определяется и инфляцией в стране, которая в Швейцарии находится на одном из самых низких уровней в мире (в 2020 году около 0,69%). К тому же Национальный банк Швейцарии придерживается той политики, при которой не допускаются ни девальвация, ни резкий рост франка.

Японская иена также считается одной из самых стабильных и надёжных валют, отмечает финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский. В нестабильные времена многие инвесторы переходят в иену, так как она считается защитным активом. К тому же иена остаётся одной из самых доступных валют для покупки: в абсолютных цифрах она дешевле рубля (100 иен можно купить примерно за 70 рублей).

Интерес инвесторов к китайскому юаню вырос после того, как в 2016 году Международный валютный фонд (МВФ) включил китайскую валюту в корзину специальных прав заимствования. Иными словами, она получила статус резервной валюты. Ранее таким статусом обладали исключительно валюты развитых стран. Кстати, для частных инвестиций юань доступнее, чем те же фунты или франки (1 юань стоит около 11 рублей).

"На длительный срок я бы рекомендовал швейцарский франк как самую надёжную валюту в мире, а также фунт стерлингов, который был сильно недооценён, так как экономика Великобритании находилась под сильным давлением в связи с длительными переговорами по Brexit. В этом же списке — китайский юань как валюта одной из самых активно развивающихся экономик мира. Иена — хороший инструмент, но я бы советовал присмотреться прежде всего к швейцарскому франку либо к норвежской кроне, потому что данные валюты подкреплены золотовалютными резервами", — отмечает Ян Марчинский.