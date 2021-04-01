МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга незначительно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Рубль устремился вверх, игнорируя негатив

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.19 мск четверга рос на 10 копеек — до 75,79 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 88,83 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,33% — до 62,98 доллара за баррель.