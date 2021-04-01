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2021
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Рубль в начале дня слабо снижается к доллару и евро
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Рубль в начале торгов четверга незначительно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.19 мск четверга рос на 10 копеек... ПРАЙМ, 01.04.2021
новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга незначительно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.19 мск четверга рос на 10 копеек — до 75,79 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 88,83 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,33% — до 62,98 доллара за баррель.