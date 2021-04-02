МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Несмотря на то, что сейчас многие считают, что доллар вскоре может потерять свои позиции, это явно преждевременно, уверен основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников. Доллар остается основной резервной валютой мира, и полностью от него избавляться не стоит. Чего точно не нужно делать, так это держать накопления только в одной валюте, будь то рубли или доллары. Об этом сообщает "Инвест-Форсайт". Обвал за несколько часов. Упадет ли рубль до 100 за доллар до конца года?

Лучше всего перенимать политику центральных банков — в том числе Банка России, который хранит золотовалютные резервы в нескольких валютах, а также в золоте и серебре, посоветовал эксперт.

По его мнению, имеет смысл разделить накопления и вложить их в доллар и евро примерно равными частями, а более мелкие части распределить между швейцарским франком, японской иеной, китайским юанем, британским фунтом. Эти валюты считаются наиболее стабильными, по мере девальвации рубля вложения в такие валюты будут приносить дополнительный доход, а также защищать средства от инфляции.

"В рублях в условиях кризиса и нестабильности стоит хранить не более 20% накоплений, и то только на случай каких-то непредвиденных ситуаций, когда деньги могут понадобиться срочно, — подчеркивает Владислав Булочников. — Можно хранить средства в криптовалюте, это способно дать ощутимый дополнительный доход, поскольку крипторынок растет стремительно, и доходность несравнима с фиатными валютами. Но и риски высоки, если биткоин или другие валюты резко снизятся. Поэтому стоит крайне внимательно и осторожно вкладываться в цифровые активы, наблюдая за рынком".