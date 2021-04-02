МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Объем наличной иностранной валюты за пределами банковского сектора за прошлый год вырос в РФ на 18,1%, до 85,2 миллиарда долларов, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на основе данных Центробанка. Банк России дал прогноз по спросу на наличные в 2021 году

"ЦБ опубликовал статистику "Изменение активов банков и прочих секторов в наличной иностранной валюте" на 1 января 2021 года. Объем наличной иностранной валюты за 2020 год в экономике за пределами банковского сектора вырос на 13,1 миллиарда долларов, или на 18,1%, до 85,2 миллиарда долларов", — указал аналитик.

По данным эксперта, больший рост был зарегистрирован в 2008 году (на 24,5 миллиарда долларов, или на 112,8%), в 2014 году (на 27,7 миллиарда долларов, или на 112,3% — "первые санкции и валютный кризис") и в 2017 году (на 14 миллиардов долларов, или на 29%).

В то же время Осадчий отметил, что такой темп роста объема наличной иностранной валюты в экономике почти совпадает с высоким темпом роста наличных рублей в обращении – за 2020 год их объем вырос на 2,8 триллиона рублей, или на 26,4%.