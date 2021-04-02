МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы пытается стабилизироваться после ощутимого падения днем ранее, следует из данных Московской биржи. Финансист рассказал, когда стоит предпочесть рубль доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижался на 7 копеек — до 76,19 рубля, курс евро – тоже на 7 копеек, до 89,76 рубля.

В четверг доллар вырос на 57 копеек — до 76,26 рубля, евро – на 1,05 рубля, до 89,83 рубля.

На западных фондовых и сырьевых площадках в пятницу торги не проводятся в связи празднованием католической Пасхи.