2021-04-02T07:35:00+03:00
2021-04-02T07:52:29+03:00
2021-04-02T07:35:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210402/833372770.html
Рубль пытается стабилизироваться после падения в четверг
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль в начале торгов пятницы пытается стабилизироваться после ощутимого падения днем ранее, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск... ПРАЙМ, 02.04.2021
новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83331/86/833318678.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83331/86/833318678.jpg
https://1prime.ru/images/83331/86/833318677.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83331/86/833318677.jpg
https://1prime.ru/images/83331/86/833318665.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83331/86/833318665.jpg
https://1prime.ru/society/20210402/833368927.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы пытается стабилизироваться после ощутимого падения днем ранее, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижался на 7 копеек — до 76,19 рубля, курс евро – тоже на 7 копеек, до 89,76 рубля.
В четверг доллар вырос на 57 копеек — до 76,26 рубля, евро – на 1,05 рубля, до 89,83 рубля.
На западных фондовых и сырьевых площадках в пятницу торги не проводятся в связи празднованием католической Пасхи.