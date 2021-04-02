МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы пытается стабилизироваться после ощутимого падения днем ранее, следует из данных Московской биржи.

Денежные купюры США и монеты номиналом один рубль

Финансист рассказал, когда стоит предпочесть рубль доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.10 мск снижался на 7 копеек — до 76,19 рубля, курс евро – тоже на 7 копеек, до 89,76 рубля.

В четверг доллар вырос на 57 копеек — до 76,26 рубля, евро – на 1,05 рубля, до 89,83 рубля.

На западных фондовых и сырьевых площадках в пятницу торги не проводятся в связи празднованием католической Пасхи.