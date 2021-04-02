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Доллар стабилен перед статистикой по безработице в США
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Курс доллара к основным мировым валютам в целом стабилен в пятницу утром в ожидании мартовской статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. При этом инвесторы... ПРАЙМ, 02.04.2021
доллар, валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в целом стабилен в пятницу утром в ожидании мартовской статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. При этом инвесторы не проявляют особой активности, — основные рынки Европы и США закрыты в Страстную пятницу.
По состоянию на 7.46 мск курс евро рос до 1,1778 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1775 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 110,64 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 92,88 пункта.
Большинство мировых фондовых и сырьевых рынков закрыты в связи со Страстной пятницей. На этом фоне валюты слабо колеблются без единой динамики.
В понедельник биржи Великобритании, Франции, Германии также будут закрыты, а рынки США будут работать.
Единственным значимым для валютного рынка фактором в пятницу является статистика по безработице в США за март. Аналитики ожидают снижения безработицы в отчетном месяце до 6% с февральских 6,2%, а также роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 647 тысяч.