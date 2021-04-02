МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром восстанавливается к доллару и евро после ощутимого падения в четверг, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет в начале дня

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.23 мск пятницы снижался на 30 копеек — до 75,96 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 89,46 рубля.

В четверг доллар вырос на 57 копеек — до 76,26 рубля, евро – на 1,05 рубля, до 89,83 рубля.

Российская валюта в рамках утренней сессии пытается восстановиться, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В результате доллар откатился в район 76 рублей. В дальнейшем аналитик ожидает перехода рубля в консолидацию по отношению к основным мировым валютам. Доллар стабилен перед статистикой по безработице в США

"В результате доллар продолжит движение в нижней половине диапазона 75-77,5 рубля, который, на наш взгляд, останется актуальным и в начале следующей недели", — предполагает Зварич.

Техническая картина говорит о том, что вновь началась борьба за важный уровень 76 рублей за доллар, констатирует Алексей Антонов из "Алор Брокер". При этом он отметил, что в четверг на неплохом фоне рубль упал к доллару на 0,7%.

"Закрепление доллара выше 76 рублей с легкостью отправит курс в район 78 рублей за доллар при первом негативном поводе", — предрекает аналитик.