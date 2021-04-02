МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно снижается по отношению к основным мировым валютам в пятницу днем в ожидании статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Объем наличной иностранной валюты вне банков резко вырос

По состоянию на 12.55 мск курс евро рос до 1,178 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1775 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110,47 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,6 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 92,87 пункта.

Динамика на валютном рынке в пятницу слабая, поскольку большинство мировых фондовых и сырьевых бирж закрыты в связи со Страстной пятницей. Позднее на курс доллара может повлиять статистика по безработице из США. Аналитики полагают, что безработица в стране в марте сократилась до 6% с 6,2% в феврале, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 647 тысяч после роста на 379 тысяч месяцем ранее.

"В экономике США происходит сейсмический сдвиг", — сказала газете Wall Street Journal экономист S&P Global Бет Энн Бовино (Beth Ann Bovino). По ее словам, сочетание дополнительных пакетов поддержки экономики США, растущего потребительского доверия потребителей и ощущения того, что пандемия скоро пойдет на спад, способствует экономическому росту и найму сотрудников компаниями.