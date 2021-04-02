МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 63,93 копейки — до 89,5916 рубля, курс доллара — на 26,61 копейки, до 76,0734 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 43,4 копейки, составив 82,1566 рубля.