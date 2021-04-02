МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Рубль днем осторожно пытается корректировать ощутимое падение четверга против доллара и евро. Российский рынок акций растет на нейтральном внешнем фоне

Начало длинных выходных на Западе в связи с католической Пасхой не дает внешних сигналов, обуславливая низкую рыночную активность на российских торговых площадках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.51 мск снижался на 4 копейки до 76,22 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 89,69 рубля, следует из данных Московской биржи.

В четверг доллар вырос на 57 копеек — до 76,26 рубля, евро – на 1,05 рубля, до 89,83 рубля.

ГЕОПОЛИТИКА НЕ ДАЕТ РУБЛЮ ПОЛНОЦЕННО КОРРЕКТИРОВАТЬСЯ

Российская валюта в пятницу осторожно пытается корректироваться вверх против основных резервных валют после ощутимого падения в четверг. Из-за выходного на Западе (в преддверии католической Пасхи) новых сигналов сегодня почти не поступает, а внешний фон на закрытие торгов в четверг был позитивным. Эксперт рассказал, как решение ОПЕК+ повлияет на нефтяные котировки

Так, рынок нефти вырос на итогах заседания ОПЕК+. Альянс договорился увеличить добычу нефти в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне — также на 350 тысяч и в июле на 441 тысяч баррелей в сутки. Стоимость барреля сорта Brent подорожала на 1,8%, до 64,7 доллара за баррель.

Западные фондовые индексы выросли в четверг на 0,4-1,8%. Впрочем, "развивающиеся валюты" в пятницу снижаются после роста накануне.

Однако игроки внутреннего валютного рынка отмечают, что неуверенность рубля в коррекционном росте вызвана увеличением геополитических рисков. На фоне длинных выходных в США и Европе давление на рубль оказывает геополитическая ситуация, включая растущее число сообщений в СМИ об обострении обстановки на востоке Украины, считает Максим Коровин из "ВТБ Капитала".

В итоге доллар и евро снижаются к рублю всего на 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,95 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет. Российский бизнес ждет внедрения единого налогового платежа

ПРОГНОЗЫ

Очередное ухудшение геополитической повестки из-за новостей об эскалации ситуации на востоке Украины, а также громкие призывы некоторых немецких политиков к введению моратория на проект "Северный поток 2" на время включили "защитный режим" торгов на локальном валютном рынке, считает Евгений Кошелев из Росбана.

"Как и в любых других подобных ситуациях, оценить конечный эффект этого на курс рубля крайне непросто, однако моментальный негатив в котировках может смениться конструктивной позицией по мере уточнения геополитических новостей, правда, на этот раз уже с (повышенным) значением 76 рублей за доллар в качестве базового курсового уровня", — добавил он.

Доллар в четверг немного не дошел до области сопротивления 76,5–76,7 рубля, откатившись в рамках коррекции, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Сегодня наблюдаются попытки рубля скорректироваться вверх. Однако в случае смены тенденции и преодоления долларом указанной области сопротивления росту мы с большой вероятностью увидим попытку закрепления курса над уровнем 77 рублей за доллар", — добавляет он.