МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Для российской национальной валюты первый квартал 2021 года стал неоднозначным. Война по всему финансовому фронту: рублю необходима только победа

Как рассказал в беседе с "Российской газетой" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, многие игроки ожидали от рубля более позитивной динамики, учитывая благоприятную конъюнктуру сырьевых рынков.

При этом геополитический фактор сломил восходящий тренд. Рубль вернулся к четырехмесячному минимуму по отношению к доллару.

В январе-марте потери рубля к доллару составили 1,7%, а к евро даже удалось повыситься на 3%: на снижении европейской валюты на внешнем рынке.

Тем не менее, отмечает специалист, рубль выглядел не столь слабо на фоне других мировых валют.

Что же давит на рубль? "Для рубля увеличение ставок на долговых рынках уже выступило одним из серьезных факторов курсового давления", — отметил Бабич.

Это связано с тем, что рост доходностей менее рискованных гособлигаций развитых стран уменьшал привлекательность ОФЗ с точки зрения соотношения доходность — риск. "На фоне большой геополитической неопределенности это заставляло нерезидентов продавать российские гособлигации, конвертируя вырученные средства в инвалюту для вывода на другие рынки", — пояснил он.

В результате индекс российских гособлигаций (RGBI) в марте ускорил снижение, достигнув кризисных уровней годовой давности.

Естественно, такая тенденция оказывала негативное влияние на рубль.

Если говорить о прогнозе, то то сейчас главным фактором, определяющим динамику биржевых активов, останется ситуация с инфляцией: она может ускориться в случае быстрого решения проблемы пандемии и последующего снятия ограничений.

Это повысит темпы экономического роста и станет фундаментальным драйвером усиления инфляционных процессов.

Для рубля большую роль продолжит играть геополитическая неопределенность, угрожающая новыми санкциями.

Если новые санкции затронут отдельные сектора российской экономики, долговой рынок или крупный бизнес, это способно вызвать снижение рубля. Вплоть до новых исторических минимумов — 86 рублей за доллар США. Но этот сценарий не является базовым.