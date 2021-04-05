МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Надежды игроков на рост российской национальной валюты в начале 2021 года не оправдались. Как пишет газета "Известия", несмотря на в общем неплохие фундаментальные показатели, рубль продолжало лихорадить.

Из позитивных факторов опрошенные эксперты называют темпы восстановления российской экономики и цены на нефть.

При этом ситуация останется неопределенной и во втором квартале: когда россияне начнут потихоньку выбираться в заграничные отпуска, при условии, что часть стран откроются для туристов.

В среднем опрошенные изданием специалисты прогнозируют расположение рубля в коридоре от 70 до 75 рублей за доллар.

Инвесторы надеялись, что в этом году негатив пандемийного 2020-го закончится и ситуация изменится.

"Во-первых, успешные коллективные действия на нефтяном рынке привели к подъему цен в два раза. Во-вторых, появление сразу нескольких работающих вакцин позволило рассчитывать на скорое окончание пандемии. В-третьих, российская экономика показала относительно небольшой спад, а восстановление после кризиса оказалось хоть и не фантастическим по темпам, но довольно быстрым и уверенным. При этом международные резервы продолжили накапливаться, впервые в истории приблизившись к $600 млрд", — пишет издание.

Власти РФ очень мало потратили из Фонда национального благосостояния, но динамика в первом квартале оказалась не блестящей.

В январе рубль укрепился, но позднее вернулся к исходным уровням. Во второй половине марта инвесторы вновь стали покидать развивающиеся рынки по причине новых локдаунов в странах Европы. Повлияли на рубль и перспектива повышения налогов США, и обвал турецкой лиры.

"Конкретно рубль в конце марта упал до минимума с начала года (76,2 рубля за доллар), что произошло при ценах на нефть выше 60 долларов за баррель. Нефть стала едва ли не самой дорогой в истории, если считать ее цену в рублях", — отмечают авторы статьи. Рубль оказался сильно недооцененным, но реальность скорректировала теоретические выкладки: национальной валюте не помогло даже повышение ставки Банком России. Хотя обычно это оказывает весьма положительное влияние на курс.