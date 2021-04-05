2021-04-05T10:29:39+03:00
2021-04-05T10:29:39+03:00
2021-04-05T10:29:39+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210405/833390463.html
Рубль перешел к снижению на дешевеющей нефти
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль после утренних попыток коррекционного роста перешел к снижению на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск... ПРАЙМ, 05.04.2021
рубль, валюта, биржи, торги, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83331/83/833318388.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83331/83/833318388.jpg
https://1prime.ru/images/83331/83/833318387.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83331/83/833318387.jpg
https://1prime.ru/images/83331/83/833318375.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83331/83/833318375.jpg
https://1prime.ru/Forex/20210405/833390283.html
https://1prime.ru/Financial_market/20210405/833387785.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Рубль после утренних попыток коррекционного роста перешел к снижению на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск понедельника поднимался на 11 копеек — до 76,66 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 90,05 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,4% — до 63,95 доллара за баррель.
"Сегодня на утренней сессии рубль предпринимал попытку восстановления, в результате чего доллар отступал в район 76,4 рубля", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В дальнейшем аналитик ожидает перехода американской валюты в консолидацию у достигнутых уровней с отступлением к концу сессии в район 76 рублей. В течение этой недели доллар будет колебаться в диапазоне 75-77,5 рубля, предполагает аналитик.
Константин Кочергин из банка "Восточный" прогнозирует курс доллара на понедельник в диапазоне 76–76,8 рубля.
Алексей Антонов из "Алор Брокер" отмечает, что доллар завершил прошлую неделю выше важного сопротивления 76 рублей. "Техническая перекупленность по доллару сейчас снята, и при малейшем негативе он ускоренным образом двинется к следующей цели — 78 рублей за доллар", — полагает аналитик.