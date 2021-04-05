МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Рубль после утренних попыток коррекционного роста перешел к снижению на дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи. МИД оценил готовность стран АТР к отказу от доллара во взаиморасчетах

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск понедельника поднимался на 11 копеек — до 76,66 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 90,05 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,4% — до 63,95 доллара за баррель.

"Сегодня на утренней сессии рубль предпринимал попытку восстановления, в результате чего доллар отступал в район 76,4 рубля", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. В дальнейшем аналитик ожидает перехода американской валюты в консолидацию у достигнутых уровней с отступлением к концу сессии в район 76 рублей. В течение этой недели доллар будет колебаться в диапазоне 75-77,5 рубля, предполагает аналитик. Цены на нефть снижаются в пределах 1%

Константин Кочергин из банка "Восточный" прогнозирует курс доллара на понедельник в диапазоне 76–76,8 рубля.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" отмечает, что доллар завершил прошлую неделю выше важного сопротивления 76 рублей. "Техническая перекупленность по доллару сейчас снята, и при малейшем негативе он ускоренным образом двинется к следующей цели — 78 рублей за доллар", — полагает аналитик.