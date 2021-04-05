МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Для курса российской национальной валюты худшим сценарием могут стать антироссийские санкции против отдельных секторов экономики страны, долгового рынка или крупного бизнеса.

Если Россия получит именно такие ограничительные меры, обвал рубля можно прогнозировать в районе 86 рублей за доллар. Таким образом, российская валюта опустится к новым историческим минимумам, пишет издание "Эксперт" со ссылкой на аналитиков.

На прошлой неделе рубль вновь завершил в минусе, ослабнув в обеих парах:к евро и доллару.

По мнению экспертов, на курс российской валюты продолжает давить неопределённость с новым санкциями. Их Вашингтон обещает будут очень суровыми и могут быть нацелены против госдолга России.

Помимо этого, американский доллар активно укрепляется сам. Этому способствуют возросшие аппетиты глобальных игроков к защитным активам.