МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск понедельника вырос на 53,18 копейки, составив 76,6052 рубля, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 76,0734 рубля за доллар.