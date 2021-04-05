МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Объем покупки валюты по бюджетному правилу в период с 7 апреля по 7 мая 2021 года составит 185,7 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 8,4 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ. Эксперт предположил, когда Россия сможет уйти от расчетов в долларах

В период с 5 марта по 6 апреля объем покупки валюты по бюджетному правилу предполагался на уровне 148,1 миллиарда рублей, по 6,7 миллиарда рублей в день.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в апреле 2021 года в размере +212,6 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта 2021 года составило —26,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составит 185,7 миллиарда рублей. "Операции будут проводиться в период с 7 апреля 2021 года по 7 мая 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 8,4 млрд руб", — сообщает министерство. Доллар укрепляется к евро на данных по рынку труда США

"Начиная с апреля 2021 года проведение операций по покупке иностранной валюты в пределах дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета будет осуществляться по обновленной валютной структуре", — говорится в сообщении.

Ранее Минфин сократил доли доллара и евро в нормативной валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45% до 35%, включив иену с долей 5% и юань с долей 15%. "Конверсия средств будет происходить на счетах по учету средств федерального бюджета, открытых Федеральному казначейству в Центральном банке РФ", — говорится в соощении.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в ЦБ для последующего перечисления в ФНБ. Когда цена нефти ниже установленного правилом уровня (в 2021 году это 43,3 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. В текущем году, как и в прошлом, Минфин исходит из прогнозного уровня добычи нефти, который не учитывает сокращение в рамках сделки ОПЕК+, поэтому фактическая цена отсечения для пополнения ФНБ будет выше 43,3 доллара. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.