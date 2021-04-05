МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник днем растет по отношению к евро в ожидании новой порции статданных из США, которые укажут на состояние крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют котировки торгов. Средневзвешенный курс доллара вырос до 76,61 рубля

По состоянию на 12.24 мск курс евро снижался до 1,1745 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1762 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время опускался до 110,62 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 110,71 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 93,05 пункта.

В понедельник на валютном рынке сохраняется сниженный объем торгов, поскольку фондовые биржи некоторых стран Европы и Азии закрыты в связи с Пасхой и национальными праздниками. В то же время инвесторы ждут данных от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Согласно прогнозам, индекс деловой активности в сфере услуг США в марте вырос до 58,5% с февральских 55,3%.

Кроме того, позитивным фактором для курса доллара продолжает оставаться пятничная статистика рынка труда, согласно которой число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США в марте выросло на 916 тысяч, что оказалось значительно больше, чем прогнозировали аналитики.

Стратег Daily FX Маргарет Ян (Margaret Yang), мнение которой приводит газета Wall Street Jounal, полагает, что быстрое восстановление рынка труда США после "второй волны" пандемии нового коронавируса может привести к дальнейшему укреплению доллара.