2021-04-05T13:23:12+03:00
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2021-04-05T13:23:12+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210405/833392600.html
Официальный курс евро на вторник вырос до 90 рублей
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 40,42 копейки — до 89,9958 рубля, курс доллара — на 53,18 копейки, до 76,6052 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 05.04.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 40,42 копейки — до 89,9958 рубля, курс доллара — на 53,18 копейки, до 76,6052 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 47,4 копейки, составив 82,631 рубля.