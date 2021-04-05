МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 40,42 копейки — до 89,9958 рубля, курс доллара — на 53,18 копейки, до 76,6052 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 47,4 копейки, составив 82,631 рубля.