МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. В апреле текущего года велика вероятность сохранения текущих уровней доллара и евро по отношению к российской валюте. Рубль может даже несколько укрепиться в ответ на макрособытия, пишут "Известия" со ссылкой на аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова.

"В данный момент на курс рубля по отношению к корзине иностранных валют оказывают влияние несколько факторов, способствующих ослаблению национальной валюты", — отмечает эксперт.

Он добавляет, что в первую очередь рублю угрожают санкционные риски: в ближайшие дни США намерены озвучить новый список санкций по отношению к России. Как сообщали некоторые источники, список санкций Вашингтона может распространиться на российский госдолг.

Несмотря на то, что возможные санкции уже заложены в текущий курс рубля, нельзя исключить острой реакции игроков рынка на публикацию деталей, отмечает аналитик.

Ранее Банк России установил на вторник, 6 апреля, официальный курс доллара на отметке в 76,6052 рубля. Это на 53,18 копеек выше предыдущего показателя.

Официальный курс евро был повышен до 89,9958 рубля (плюс 40,42 копейки).