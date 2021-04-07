МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Число физических лиц, у кого есть брокерские счета на Московской бирже, только за март текущего 2021 года выросло на 754,5 тысячи человек.

Сейчас "ищут счастья" на фондовом рынке уже свыше 11 миллионов человек. Из них подавляющее большинство — новички, ищущие доходность выше, чем ее может предложить вклад в банке.

"Российская газета" отмечает, что зачастую времени и желания разбираться в тонкостях игры на бирже у новых инвесторов нет. Это быстро может привести к потере вложенных средств.

Как рассказали изданию аналитики, в то же время свою стратегию поведения на фондовом рынке можно выработать и тем, кто не готов посвящать много времени изучению трейдинга. Речь идет о физлицах, готовых, например, инвестировать небольшие суммы от случая к случаю (например, вкладывать в ценные бумаги остатки зарплаты).

Как отметила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Надежда Грошева, "ленивому" или начинающему инвестору в первую очередь стоит обратить внимание на такой консервативный продукт, как облигации.

"Это наименее рискованный инструмент, если грамотно выбрать эмитента. Надежнее всего выбрать облигации федерального займа (ОФЗ), так как у государства самый высокий кредитный рейтинг", — пояснила она.

В свою очередь управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий советует тем, у кого есть возможность "регулярно инвестировать небольшие суммы, например, пять тысяч рублей в месяц и при этом нет желания разбираться в тонкостях фондового рынка, перспективах и рисках отдельных активов, оптимальным решением будут готовые решения в области коллективных инвестиций, а именно открытые и биржевые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ и БПИФ)".

Порог входа — стоимость пая — в открытых фондах начинается от 100 рублей, добавил он.

При этом отмечается, что систематическое инвестирование (регулярное довнесение средств) является одним из лучших механизмов долгосрочного накопления.