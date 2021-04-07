МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду вечером ускорил темпы снижения после выхода негативной макростатистики по торговле США, свидетельствуют котировки торгов.

По состоянию на 18.27 мск курс евро рос до 1,1892 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1875 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,74 иены.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,15%, до 92,2 пункта. Утром индекс снижался на 0,02%, днем — на 0,08%.

Трейдеры реагируют на данные из США о торговом балансе страны в феврале. Так, в отчетном месяце дефицит торгового баланса вырос до рекордных 71,1 миллиарда доллара при прогнозе в 70,5 миллиарда.

Значение января было пересмотрено до 67,8 миллиарда с первоначальных 68,2 миллиарда.

Сдержало доллар и укрепление евро на фоне статистики по Европе. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в марте вырос до максимума с июля в 53,2 пункта с февральских 48,8 пункта, что оказалось лучше прогнозов. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг также превзошел ожидания рынков.

Позднее в среду инвесторы ожидают публикацию протокола заседания ФРС США, проходившего 16-17 марта. По итогам того заседания Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых.

Инвесторы надеются найти в документе подсказки, касающиеся оценки регулятором экономической ситуации и прогнозов.