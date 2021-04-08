МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Мир вошёл в зону финансовой, экономической и политической турбулентности. Об этом пишет ИА DEITA.RU со ссылкой на комментарий известного российского политического консультанта Анатолия Вассермана YouTube-каналу "День ТВ". Эксперт рассказал, сколько будет стоить рубль до майских праздников

По словам эксперта, текущее положение дел на планете может стать источником для массы неожиданных сюрпризов из абсолютных разных областей. Однако большинство людей в первую очередь интересуют их кошельки и судьба денег, которые них находятся. Как отметил Вассерман, сейчас чуть ли не главной тема стали новые антироссийские санкции, которые новоизбранная американская администрация грозит ввести чуть ли не со дня на день.

Он отметил, что и эксперты, и обычные люди полны опасений, что это может вызвать обвал рубля и очень существенно укрепит доллар. "Однако, как показала практика, серьёзные колебания курса российской национальной валюты возможны только при введение широких секторальных санкций, затрагивающих целые кластеры экономики. Ни о чём подобным пока не идёт и речи. США в основном предупреждает о персональных ограничениях", — считает эксперт.

Вассерман уверен, что это связано с текущим положением дел в Америке: он утверждает, что сейчас любые изменения в экономике могут обрушить их собственную финансовую систему. "Необходимость постоянных денежных вливаний со стороны правительства является ярчайшим доказательством того, что вся модель, построенная на долларе, уже давно не жизнеспособна и сохраняет саму себя только за счёт регулярных "вспрысков" всё новой и новой ликвидности", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что в случае введения серьёзных санкций в отношении России, на нашу сторону может встать Китай, который, по мнению Вассермана, "может обрушить доллар по одному своему свистку". Поэтому ставить на то, что рубль рухнет быстрее, чем американская валюта, эксперт не советует.